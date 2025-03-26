Kosova Başbakanı Kurti'yi kandıran telefon! Rus Youtuber'ın şakası ortaya çıktı

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Kosova Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kurti ile Rus Youtuberlar arasında gerçekleşen görüntülü görüşme doğrulandı.

Açıklamada, "Olay 9 Şubat seçimlerinden hemen sonra, 11 Şubat'ta Başbakan Kurti'nin seçim sonuçlarıyla ilgili birçok tebrik mesajı ve çağrı aldığı dönemde meydana gelmiştir. Yoğunluk nedeniyle her aramanın tam olarak doğrulanması her zaman mümkün olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu talihsiz olayın, Rusya'nın Kosova'yı hedef almaya devam ettiğini doğruladığı vurgulandı.

Başbakan Kurti'nin böyle bir çağrının hedefi olmasından üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, "Bu olay, Başbakan Kurti'nin temel ve tutarlı duruşunu bir kez daha teyit etmektedir. Gerek kamuya açık görüşmelerde gerekse özel konuşmalarda, kilit meseleler konusundaki tutumu değişmemektedir." ifadelerine yer verildi.

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Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un çevrim içi video platformu Rumble'a yüklediği kayıtta, Kurti'nin Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics olduğunu düşündüğü kişi ile yaklaşık 10 dakika çeşitli konularla ilgili görüntülü görüştüğü görülüyor.

Kuznetsov ve Stolyarov, daha önce benzer yöntemlerle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Elton John ve Prens Harry dahil birçok ünlü ismi kandırmıştı.