Kosova 2023’te NATO’nun Barış İçin Ortaklık Programı’na üye olmak istiyor

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Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervella, Kosova'nın 2023 yılında NATO’nun Barış İçin Ortaklık Programı’na üye olabileceğini duyurdu. Kosova Meclisi Dışişleri ve Diaspora Komisyonuna Dışişleri Bakanlığının gelecek yılki hedefleri konusunda raporunu sunan Bakan Gervalla, Barış İçin Ortaklık Programı’na başvurmanın sadece kendi düşünceleri olmadığını, Kosova’nın uluslararası alandaki ortaklarının da bunu tavsiye ettiğini söyledi.

2023 SONUNA KADAR KOSOVA’NIN BARIŞ İÇİN ORTAKLIK PROGRAMI’NA ÜYE OLMASINI UMUYORUZ

Barış İçin Ortaklık Programı’nın da Kosova için tıpkı AB ve Avrupa Konseyi gibi zor bir süreç olduğunun altını çizen Gervella, "Zira Kosova’yı tanımayan ülkeler var ve bu çok fazla lobicilik faaliyeti gerektiriyor. Şahsen, 2023 yılında Barış İçin Ortaklık Programı’na üyelik noktasında iyimserim. Diğer üyelikler için çalıştığımız gibi bu alanda da aynı özveriyle çalışacağız. 2023 sonuna kadar Kosova’nın Barış İçin Ortaklık Programı’na üye olmasını umuyoruz. Böylece Kosova’nın NATO üyeliği konusunda izleyeceği yolu da netleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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Kosova’nın AB’ye yaptığı üyelik başvurusuna da değinen Gervalla, bu sürecin de büyük zorlukları olduğunu, ancak söz konusu başvurunun müttefikleri ile yaptıkları istişareler sonrasında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

SIRBİSTAN- KOSOVA GERGİNLİĞİ

Sırbistan’dan 2008 yılında ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova, bugüne kadar 100’den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmış olsa da Sırbistan Kosova’yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. İki ülke arasında 2011 yılından beri AB arabuluculuğunda diyalog süreci gerçekleştirilirken, bu süreç yaşanan gerginlikle nedeniyle sık sık kesintilere uğruyor. Kosova, 15 Aralık'ta AB’ye de üyelik başvurusunda bulunmuştu.