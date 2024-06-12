Köşeye sıkışıp erken seçim kararı almıştı… Macron’dan koltuğunu korumak için son hamle: Tüm muhalefet partilerine seçim ittifakı çağrısı!

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Siyasi dengelerin sarsıldığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaşanan hezimetin ardından Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almıştı.

SİYASİ DEPREME RAĞMEN “İSTİFA YOK” DEMİŞTİ

Seçim sonuçlarından bağımsız olarak istifa etmeyeceğini de açıklayan Macron’a yönelik tepkiler büyüyor. Üstelik kendi kampı içinde bile Macron’a yüz çeviren çok sayıda isim olduğu biliniyor.

Seçimlerde aşırı sağ karşısında zafer elde etmekten başka seçeneği kalmayan Emmanuel Macron bugün beklenen hamleyi yaptı. Macron, AP seçimlerinde aldığı yenilginin ardından Ulusal Meclis'i feshedip seçime gitme kararı alsa da istifa etmemek konusunda kararlı davranıyor

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AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNE DEMOKRATİK YANIT…

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Emmanuel Macron, pazar günü yapılan Avrupa seçimlerinde vatandaşların endişelerini ve sıkıntılarını dile getirdiğini söyledi ve buna mutlaka demokratik bir yanıt verilmesinin gerekli olduğunu altını çizdi.

“Egemen halka geri dönmek, bence bu bağlamda tek cumhuriyetçi karardır” diyen Macron erken seçim kararını savunurken hem kendi koltuğunu kaybetmemenin hem de aşırı sağın yükselişine dur demenin tek yolu olduğunu açık etti…

Pazar gecesinden bu yana maskelerin düştüğünü de sözlerine ekleyen Macron, Cumhuriyetçi lider Ciotti'nin aşırı sağ ile ittifakı desteklediğine dikkat çekti. Macron, aşırı sağ blokta bulunmayan tüm siyasi partilere seçimlere ittifak yaparak girme çağırısında bulundu

SÜRPRİZ İTTİFAK ÇAĞRISI

Aşırı uçları reddettiğini söyleyen Macron, siyasi rakipleri sosyal demokratlar, yeşiller ve Hıristiyan demokratlara bir seçim ittifakı için sürpriz bir birlik çağrısı yaptı.

Macron seçim birliği için çağrı yaptığı rakiplerine güvenlik, yasadışı göçü azaltma ve AB ilkelerine bağlılık konularında tam garanti verirken “Aşırı uçlara ‘hayır’ diyebilen iyi niyetli erkek ve kadınların ortak bir proje inşa edebilmek için bir araya gelmelerini” istediğini söyledi.

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“HEPİMİZ BİRLEŞİRSEK YENERİZ”

Macron ittifak çağrısı yaptığı basın toplantısında “Kendilerini aşırılık ateşinin içinde görmeyen pek çok yurttaşımızı ve siyasi lideri” “Yeni bir proje inşa etmeye, yönetmek için bir koalisyona, Fransızların ve cumhuriyetin hizmetinde hareket etmek için yeni bir koalisyon” kurmaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu seçiminden galip çıkan Marine Le Pen şu anda Fransa politika sahnesinde eli en rahat siyasetçi oldu

Fransa'nın sağcı Cumhuriyetçi partisinin lideri Eric Ciotti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı erken seçimlerde aşırı sağcılara karşı birlik ve ittifak çağrısına sert tepki gösterdi.

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AŞIRI SAĞ KANATTAN İTTİFAK ÇAĞRISINA SERT TEPKİ

Kendisi de seçimden zaferle çıkan Marine Le Pen’e seçimde birlik çağrısı yapan Eric Ciotti Macron’un seçim sonuçlarından bağımsız şekilde istifa etmesini ve koltuğundan kalkması gerektiğini söylüyor.

“KENDİ GİTMEZSE DE GÖNDERİLECEK”

Partisinin sağ kanadında yer alan Ciotti, Marine Le Pen ve Jordan Bardella ile zaten görüştüğünü itiraf etmiş, bu da parti içinde sıkıntıya yol açmıştı.

Macron "AP seçimlerinde maskeler düştü" diyerek Cumhuriyetçi partinin lideri Eric Ciotti'yi işaret etmişti... AP seçimi sonuçlarının ardından erken seçim için Marine Le Pen'e yakınlaşan Ciotti ile ilgili kendi partisinde de tepkiler var

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Açıkça öfkeli olan Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı Florence Portelli, partinin aşırı sağla bir anlaşma önerdiği için Ciotti'yi görevden alacağını söyledi. France Info TV'ye konuşan Florence Portelli, "Eğer kendi başına gitmezse ayrılma şansı olduğunu düşünüyorum ve bunun gerçekleşeceğinden hiç şüphem yok" dedi.