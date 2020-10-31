Köşeye sıkışan Paşinyan'a bir soğuk duş daha: Rusya'dan Ermenistan'ın yardım talebine ret!

Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda ağı kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile yapılan karşılıklı güvenlik anlaşması uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek istedi.



Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak yardım istedi.

Önceki görüşmelerde Putin’in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan’a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti.

Rusya’nın desteğini bir türlü alamayan Paşinyan, bu kez Azerbaycan’ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya’dan destek istedi. Paşinyan'ın sabah saatlerinde Putin’i aramasından sonra Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan Paşinyan, Rusya’nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan’a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü” denildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan tekrar yardım talep etmesine yanıt olarak, çatışmaların Ermenistan toprağında olmadığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya'nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” denildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.