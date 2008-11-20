Korsanlarla ilgili garip açıklama

Amerikalı yetkililer, Başkan George W. Bush'a, Somali'deki konsanların ticari gemilere saldırılarıyla ilgili brifing verdi. ABD, korsanlara karşı alınabilecek önlemler konusunda BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerle danışma görüşmelerine başladı.
Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino açıklamasında korsan saldırılarının “oldukça zorlu bir sorun olduğunu” belirterek, “Hedefimiz uluslararası partnerlerimizle korsanlık sorununu hafifletme ve tamamen bitirme yönünde çalışmak” dedi. Perino, korsanların elinde bulunan ve 100 milyon dolar
değerinde petrol taşıyan Suudi tankerinin güvenliğinin sağlanmasına da öncelik verdiklerini kaydetti.
Somali'deki korsan saldırıları konusunda “Başkan Bush'a brifing verildiğini” ifade eden Perino, “BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle de şu anda, korsanlıkla daha etkin mücadele yapılması ve engellenmesi yolunda ne gibi önlemler alınabileceği konusunda çalışıyoruz” diye konuştu.PENTAGON: “DONANMA GÜCÜ YETMEZ”
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Geoff Morrell de yaptığı açıklamada korsanlık sorununu çözümlemeye çalışırken, alınacak önlemlerin Somali'ye siyasal istikrar getirme ve ekonomik yardımda bulunma çabalarıyla birlikte yürümesi gerektiğini belirterek, uluslararası işbirliğinin önemine değindi.
Morrell, “Dünyanın bütün donanmalarını, sahip oldukları bütün savaş gemileriyle Somali kıyılarına getirseniz dahi bu, sorunu tek başına çözemez. Bu sorun, bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor” dedi.
Sözcü, korsanların uluslararası sularda yakalanması durumunda bunların hangi ülkenin elinde tutulacağı, nasıl yargılanacakları gibi sorunların da ortaya çıkacağını, bunun için uluslararası anlaşmaların yapılmasına gerek olduğunu kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ticari gemilerin güvertelerinde daha fazla silahlı korumaların bulunmasını da önerdi.