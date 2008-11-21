Korsanların yıllık ganimeti: 150 milyon dolar

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kenya Dışişleri Bakanı Moses Wetangula, Somalili korsanların bir yılda 150 milyon dolardan fazla fidye topladığını söyledi.

Wetangula, diplomatların katıldığı ve Afrika'nın doğusundaki korsanlık olaylarının ele alındığı toplantıda gemi sahiplerine çağrıda bulunarak, kanunsuzluğun egemen olduğu Somali kıyılarında gemileri kaçırıldığında fidye ödememelerini, fidye ödenmesinin korsanlığı teşvik ettiğini söyledi.



Somalili gemi korsanlarının en büyük vurgunu 100 milyon dolarlık ham petrol taşıyan bir Suudi süper tankeri olmuştu.

