Korsanları konuştu gemisini kaçırdılar

Nuray BABACAN / ANKARA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KARAGÖL adlı gemisi Somali’de korsanlar tarafından kaçırılan AKP milletvekili Kemal Yardımcı’nın, olaydan 12 gün önce Paris’te, gemi korsanlarına yönelik önlemlerin tartışıldığı Avrupa Parlamentosu toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Yardımcı, "Toplantının üzerinden iki hafta geçmeden bizim de başımıza geldi. Ticaretin yüzde 90’ı deniz yoluyla yapıldığı halde, dünya deniz ticareti başıboş bırakıldı. Şirketler buna tek başına çözüm bulamaz, tüm dünya elbirliği yapıp, önce bataklığı kurutmalıdır" dedi.