Korsanlara boyun eğdiler

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Somalili korsanların 24 eylülde kaçırdıkları Ukrayna gemisi MV Faina'yı serbest bırakmak için geminin sahipleriyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kenya denizcilik yetkilisi Andrew Mwangura, geminin serbest bırakılması için anlaşmaya vardıklarını, ancak gemi, mürettebat ve kargonun hangi yöntemle bırakılacağı konusunda görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi. Mwangura, geminin serbest bırakılması için fidye ödenip ödenmediğini ise bilmediğini ifade etti.



Bu arada geminin sahibi Vadim Alperin'in sözcüsü Mikhail Voitenko, korsanlarla fidye konusunda dün yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığını söyledi.



Voitenko, gemi, mürettebat ve kargonun, ödemenin nasıl yapılacağı konusunda anlaşmaya varılması durumunda gelecek hafta serbest kalabileceğini ifade etti.



Anlaşmaya varılan fidyenin miktarı hakkında bilgi vermeyen Voitenko, ancak miktarın başlangıçta istenen 20 milyon doların çok altında olduğunu tahmin ettiğini kaydetti.



Somalili korsanlar, içinde 33 adet T-72 tankı, bomba atar ve cephanenin bulunduğu MV Faina gemisini 24 eylülde kaçırmıştı. Korsanlar Kenya'nın Mombasa limanına giden gemiyi serbest bırakmak için 20 milyon dolar fidye talebinde bulunmuştu.



Somalili korsanların elinde halen 10'un üzerinde gemi ve 200'den fazla rehine bulunuyor.

