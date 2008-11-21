Korsanlar Yunan tankerini serbest bıraktı

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Kenya Denizcilere Yardım Programı yetkilisi Andrew Mvangura, yaptığı açıklamada korsanların Liberya bandıralı MV Genius adlı kimyasal madde taşıyan tankeri serbest bıraktığını söyledi.



MV Genius, 19 kişilik mürettebatıyla Orta Doğu'dan Avrupa'ya giderken Aden Körfezinde 25 eylülde kaçırılmıştı. Mvangura, korsanlara fidye ödenip ödenmediğini açıklamadı.



MV Genius ile aynı gün kaçırılan tank ve silah taşıyan Ukrayna gemisi Mv Faina hala korsanların elinde bulunuyor.



Uluslararası Denizcilik Bürosu'na (BMI) göre, yılbaşından bu yana Somalili korsanlar 94 gemiye saldırdı ve 38 gemiyi kaçırdı. Bu gemilerden 17'si ve 250 kişilik mürettebat hala korsanların elinde bulunuyor.



