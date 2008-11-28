Korsanlar yine tanker kaçırdı

A.A.
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Somalili korsanların kimyasal madde taşıyan Liberya bandıralı bir tankeri kaçırdığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklar, gemide 25 Hintlinin, 2 Bangladeşlinin ve 2 İngiliz güvenlik görevlisinin bulunduğunu söyledi.
MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİ GEMİDEN ATLAYARAK KAÇMAYI BAŞARDI
Geminin mürettebatından üçünün gemiden atlayarak kaçmayı başardığı ve ardından Alman donanmasına bağlı helikopter tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Korsanların 5 kişi oldukları belirtildi.