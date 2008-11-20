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Korsanlar NATO toplantısının gündeminde

NATO'nun en yüksek askeri karar organı olan, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluşan Askeri Komitenin Brüksel'de gerçekleşen sonbahar dönemi olağan toplantılarında, deniz korsanları ve terörizmle mücadele dosyalarına ağırlık verildi.

Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından temsil edildiği toplantılarda, İttifakın çeşitli askeri dosyaları ve stratejik planları ele alındı, nisan ayında yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarına ilişkin çalışmalara devam edildi.

-AFGANİSTAN VE KOSOVA-

Genelkurmay başkanları, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ve bu ülkedeki NATO operasyonlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Afganistan'da Taliban rejiminin devrilmesinin ardından 2001 yılı sonunda düzenlenen Bonn Konferansında, geçici yönetime destek amacıyla, "BM Güvenlik Konseyi otoritesi altında görev yapacak, gönüllü ülkelerin askerlerinden oluşan bir uluslararası koalisyon" şeklinde kurulan ISAF, 11 Ağustos 2003 tarihinden itibaren NATO tarafından yönetiliyor.

"ISAF'ın yeteneklerini geliştirmek", "Afgan ulusal ordusuna desteğin artırılması" ve "Afganistan'daki güvenlik sorunlarının aşılmasına yönelik tedbirler" gibi başlıkları ele alan Askeri Komite, Kosova'daki son gelişmeleri ve bu bölgede NATO tarafından yönetilen barışı koruma gücü KFOR'un işlevlerini de değerlendirdi.

-DENİZ OPERASYONLARI-

Askeri Komite, İttifakın savaş gemilerinin Somali kıyılarında güvenliğe katkı amacıyla bir aydır sürdürdükleri göreve ilişkin değerlendirmelerde de bulundu ve giderek artan korsan eylemlerine karşı mücadelede NATO'nun ne tür daha somut katkılarda bulunabileceğini araştırdı.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, geçen ay, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaptıkları toplantıda, Hint Okyanusu'nda, Somali kıyılarında faaliyet gösteren korsanlara karşı mücadeleye katkı amacıyla 7 savaş gemisini bölgeye göndermeyi kararlaştırmıştı. Gemilerin BM'nin talebi üzerine ve AB ile işbirliği içinde yapılacak operasyonlarda Somali sahillerinde devriye ve bazı gemilere refakat görevi üstleneceği bildirilmişti.

İtalya, Almanya, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve ABD silahlı kuvvetlerinden gelen gemiler arasında Türk firkateyni Gökova'nın da görevde olduğu biliniyor. İttifak savaş gemilerinin görev süresi aralık ayı ortasında son buluyor.

AB, geçen hafta aldığı bir karar çerçevesinde, aralık ayında Somali sahillerine hava kuvvetleri desteğinde 7 kadar gemi gönderecek. NATO, AB operasyonlarına kapsamlı destek sağlayarak katkıda bulunabileceğini duyuruyor.

Toplantılar sırasında AB Askeri Komite Başkanı General Henri Bentegeat, NATO Askeri Komite üyelerini AB'nin operasyon hazırlıkları hakkında bilgilendirdi. Askeri temasların ardından, korsanlara karşı mücadelede NATO-AB işbirliğinin somutlaşması öngörülüyor.

-TERÖRİZM-

Askeri Komitede, terörizmle mücadele ve askeri önlemler konusu da ele alındı. NATO toplantılarına ilk defa davetli olarak katılan Pakistan Genelkurmay Başkanı General Pervez Kayani, Afganistan'da ISAF'ın ve terörizmle mücadelenin başarısı için her türlü katkıyı sürdürecekleri sözü verdi.

Askeri Komite Başkanı Amiral Giampaolo Di Paola, Pakistanlı generalin, NATO ile daha sıkı işbirliği yapacaklarını bildirdiğini de duyurdu.

NATO Askeri Komite toplantılarının ikinci bölümünde, İttifakın işbirliği yaptığı ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinin de katılımıyla 60 kadar genelkurmay başkanı bir araya geldi.

Barış İçin Ortaklık (BİO) ve Akdeniz Diyaloğu gibi oluşumlar çerçevesinde İttifak ile işbirliği yapan ülkelerin genelkurmay başkanları yanında, gelecek yıl NATO üyesi olmaları öngörülen Arnavutluk ve Hırvatistan askeri temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda işbirliği ve askeri dayanışma olanakları değerlendirildi.
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