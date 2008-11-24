Korsanlar fidyeyi 15 milyon dolara indirdi

Somali'deki dinci gruplardan birinin sözcüsü olan Abdurrahim Isse Adov, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, geminin tutulduğu kara sularının bağlı olduğu Harraheer bölgesindeki yandaşlarına dayanarak, korsanların daha önce 25 milyon dolar
olarak duyurulan fidye talebini 15 milyon dolara indirdiğini söyledi.
Adov, aracıların, Suudi tankeri için 15 milyon dolar fidye istendiğini haber
verdiğini söyledi.
Korsanlar, 100 milyon dolarlık ham petrol taşıyan, 25 kişilik mürettebatı bulunan Suudi tankerini 15 Kasımda ele geçirmişti.