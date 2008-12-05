Korsanlar bu kez Malezya açıklarında

Malezya haber
ajansı Bernama'ya bilgi veren polis yetkilisi Johari Jahaya, Singapur'dan Tayland'a gitmekte olan geminin, Tiomen adasının 10 deniz mili açığında pazartesi günü saat 21.00 civarında (TSİ 15.00) iki hız teknesiyle gelen korsanların saldırısına uğradığını söyledi.
Çoğu Endonezyalı olan mürettebatın bugün olayı polise naklettirdiğini anlatan Jahaya, korsanların cep telefonları ve nakit paraları çaldığını, ancak gemiye el koymadığını kaydetti. Mürettebatın, 16 milyon rupi (1359 dolar
) çaldırdığı belirtildi.
Jopari, bu olayın Tioman sularında bu yıl düzenlenen ikinci soygun olduğunu açıkladı.