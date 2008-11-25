Korsan gemisi böyle batırıldı

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İŞTE GEMİNİN BATIRILDIĞI AN

Hindistan Deniz Kuvvetleri, geçen hafta Somali açıklarındaki gemilere musallat olan Somalili korsanlara ait ana gemilerden birini batırmıştı. Hindistan Deniz Kuvvetleri bugün o anın görüntülerini yayınladı.

Hindistan deniz haydutlarına önemli bir darbe indirmişti.

Somali açıklarında korsanlıkla mücadele için devriye gezmekte olan INS Tabar borda isimli bir Hint firkateyni korsanların "ana gemilerinden" birisini imha ettmişti.

Hint donanma sözcüsü Nirad Sinha da bölgede devriye gezen INS Tabar firkateyninin korsan gemisine yaklaşarak durmasını istediğini, ancak uyarılara rağmen karşı koyduklarını ve yaklaşırlarsa firkateyni havaya uçurmakla tehdit ettiklerini söylemişti.

GEMİDE ROKETATARLAR VARDI

Geminin köprüsünde otomatik silahlar ve roketatarlarla yürüyen korsanlar görüldüğünü belirten Hint askeri yetkilisi, geminin, korsanlıkla ilgili raporlarda sözü edilen "ana gemi" tanımına uyduğunu kaydetmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka Hint askeri yetkilisi de "Fotoğraflarda gördüğümüze göre korsan gemisi tamamen tahrip olmuş" demişti.

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Korsanların kullandığı "ana gemiler", diğer gemilere saldırmak için yararlandıkları sürat teknelerini taşıyor.