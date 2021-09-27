Koronavirüs şimdiye kadarki tüm ilerlemeyi sildi! Rekor düşüş...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu Gelinin babası için karar...Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu! Gelinin babası için karar...#Trabzon
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERDünya Haberleri

Koronavirüs şimdiye kadarki tüm ilerlemeyi sildi! Rekor düşüş...

#Koronavirüs#COVID-19#Kovid-19
Koronavirüs şimdiye kadarki tüm ilerlemeyi sildi Rekor düşüş...

Yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs salgını, ikinci dünya savaşından sonra, yaşam beklentisindeki en büyük düşüşe neden oldu. Bu düşüşten en fazla etkilenen ülkeler ise ABD ve Litvanya oldu.

Haberin Devamı

Avrupa, ABD ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkeyi inceleyen bilim insanları geçen yılki yaşam beklentisinde yıllarca süren ilerlemeyi silen bir ölçekte düşüşler keşfetti.

Bulgular, geçen yıl için resmi ölüm kayıtlarının yayınlandığı 29 ülkenin analizinin ardından International Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir makalede yer aldı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ABD VE LİTVANYA'DA

Yaşam beklentisindeki en büyük düşüşler, 2019 seviyelerine göre 2,2 yıl düşüşle ABD'de erkekler arasında yaşandı ve onu Litvanyalı erkekler 1,7 yıl ile izledi. Erkekler, 29 ülkenin çoğunda kadınlardan daha uzun yaşam beklentisi düşüşleri yaşadı.

Oxford'un Leverhulme Demografik Bilim Merkezi'ndeki bilim adamlarının önderlik ettiği araştırmaya göre, yaşam beklentisi kayıpları orta ve doğu Avrupa'da doğu bloğunun dağılması sırasında kaydedilenleri aştı .

Son dakika: Pfizer CEOsundan aşı açıklaması

İlgili Haber:Son dakika: Pfizer CEO'sundan aşı açıklaması

EN SON İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Haberin Devamı

Araştırmanın yardımcı yazarlarından Dr José Manuel Aburto, “İspanya, İngiltere, İtalya, Belçika gibi Batı Avrupa ülkeleri için beklenen yaşam süresinde en son bu kadar büyük düşüşler ikinci dünya savaşı sırasındaydı” dedi

Aburto, incelenen ülkelerin çoğunda yaşam beklentisi kayıplarının keskin olduğunu ve bunların 22'sinin 2020'de yarım yıldan daha büyük kayıplar yaşadığını söyledi.

Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte koronavirüs aşısının 4 yan etkisi

İlgili Haber:Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs aşısının 4 yan etkisi

KORONA İLERLEMEYİ TAMAMEN SİLDİ

“Sekiz ülkede kadınlar ve 11 ülkede erkekler bir yıldan fazla kayıplar yaşadı. Bu ülkelerin son zamanlarda yaşam beklentisinde bir yıllık bir artış elde etmesi ortalama 5,6 yıl sürdü. 2020 yılı boyunca bu ilerleme Covid-19 tarafından tamamen silindi.”

İNGİLTERE'DE 40 YIL SONRA BİR İLK

Geçen hafta, Ulusal İstatistik Ofisi , Birleşik Krallık'taki erkeklerin yaşam beklentisinin Kovid-19'un etkisi nedeniyle 40 yılda ilk kez düştüğünü tahmin etti. Erkeklerin yaşam beklentisi İngiltere'de 79,5 yıldan 79,3'e, İskoçya'da ise 77'den 76,8'e düştü 

İlgili Haberler:

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybettiPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklamasıErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#COVID-19#Kovid-19