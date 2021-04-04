Koronayla sınavda yine aynı soru: Seyahat

ABD: 2 DOZ AŞI OLANA DOLAŞIM SERBEST

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) COVID-19 aşılarının hastalıktan korunmada etkin olduğunu göstermesi üzerine güvenlik kılavuzunu güncelledi. Merkez, aşıları tam olan vatandaşların yurtiçinde seyahat ederken test yaptırmalarına ya da karantinaya girmelerine gerek olmadığını bildirdi. Yurtdışından ABD’ye gelişlerde ise tam aşı yaptırılmış olsa dahi negatif COVID-19 test sonucu gösterilmesi gerekecek. Açıklamanın ardından havayolu şirketlerinin uçuşları arttırması beklenirken, CDC vakaların dünya genelinde tekrar yükselişe geçtiğini hatırlatarak vatandaşlara “Böyle bir dönemde seyahat etmeyin” uyarısı yaptı.

İNGİLTERE: ÜLKELERİ RENKLERE AYIRIYORUZ

İngiltere’de yayımlanan Times gazetesinin özel haberine göre, İngiliz hükümeti uluslararası seyahatlerde ülkeleri kırmızı, sarı ve yeşil gruplara ayıracak. Kırmızı ülkelere seyahat yasaklanırken, sarı ülkelerden gelenler karantinaya girecek, yeşil ülkelerden dönenlere ise karantina zorunluluğu olmayacak. Renklendirme sisteminin ülkelerin aşılama oranları ve virüsün daha bulaşıcı varyantları göz önüne alınarak hazırlanacağını yazan Times; ABD, Maldivler, İsrail ve Malta’nın bu yaz İngiliz turistlerin gidebileceği ilk ülkeler olduklarını bildirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hafta başında ülkelerin renklerini açıklaması bekleniyor.

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