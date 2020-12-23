Koronayla plajda samba

Ülkede koronavirüs sayılarının yeniden zirve yaptığı bu dönemde halkın sahillere akın etmesi tepki çekti. Copacabana, Ipanema ve Leblon sahillerinde mesafe ve maske önlemlerine dikkat edilmediği gözlendi. Brezilya’da yaklaşık 190 bin, Rio de Janeiro’da ise 25 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.