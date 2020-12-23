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Koronayla plajda samba
Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke Brezilya’da yaz mevsiminin başlaması nedeniyle Rio de Janeiro sahilleri doldu taştı.
Ülkede koronavirüs sayılarının yeniden zirve yaptığı bu dönemde halkın sahillere akın etmesi tepki çekti. Copacabana, Ipanema ve Leblon sahillerinde mesafe ve maske önlemlerine dikkat edilmediği gözlendi. Brezilya’da yaklaşık 190 bin, Rio de Janeiro’da ise 25 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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