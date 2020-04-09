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Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronayla mücadeleye dev bağış

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Koronayla mücadeleye dev bağış
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Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, toplam mal varlığının yüzde 28’ine denk gelen 1 milyar doları koronavirüs salgınıyla mücadele için bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

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