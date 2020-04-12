Koronayı onlar takip edecek

Öncelikle her iki şirketin de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS cihazlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlayan uygulama programlama arayüzleri sunacağı kaydedildi. İkinci aşamada ise daha geniş bluetooth tabanlı bir temas izleme platformunun oluşturulacağı bildirildi.