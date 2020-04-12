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Koronayı onlar takip edecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılmasının azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla, kullanıcı gizliliği ve güvenliğini merkeze alan ve bluetooth teknolojisinin kullanımına imkân veren bir çalışmada işbirliği yapacaklarını açıkladı.
Öncelikle her iki şirketin de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS cihazlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlayan uygulama programlama arayüzleri sunacağı kaydedildi. İkinci aşamada ise daha geniş bluetooth tabanlı bir temas izleme platformunun oluşturulacağı bildirildi.
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