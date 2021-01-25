Koronaya yakalananlar 100 milyona dayandı

Koronavirüse yönelik dünyanın birçok ülkesinde hızlı aşılama kampanyaları yürütülürken, şu ana kadar ülkelerin büyük kısmı kısıtlamalara ve aşılamalara rağmen virüsü kontrol altına almaya başaramadı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 25 milyon 670 bin kişide COVID-19 tespit edildi, 429 bin hayatını kaybetti öldü. Dünyada dikkat çeken son gelişmeler şöyle:

İngiltere Sağlık Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Van Tam, aşı olan kişilerin hâlâ virüsü bulaştırma ihtimallerinin bulunduğunu ve aşılananların üç hafta evde kalmaları gerektiğini söyledi. Ülkede solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise salgının başından bu yana ilk kez 4 bini geçti.

İSPANYA’DA İSTİFA

İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, yürürlükteki aşılama protokolünü çiğneyerek, sırası gelmeden aşı yaptırması sonrası kendisine yönelik eleştiriler üzerine istifa etti.

Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının Avrupa Birliği ülkelerine dağıtımının gecikmesi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi öfkelendirdi. Conte, gecikmenin kabul edilemez, ciddi bir sözleşme ihlali olduğunu söyledi.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, insanlara COVID-19’a yakalanmamaları için bir şurup tavsiye ettikten kısa süre sonra hastalığa yakalandı.

israil’de öğrencilere aşı

İsrail 16-18 yaş arasındaki gençleri de aşı programına dahil etti. Hükümet, öğrencilerin sınavlarından geri kalmamaları için bu yönde adım attıklarını açıklarken, 18 yaşından küçüklerin aşılanması için veli onayı aranacak.

Mısır, aşı kampanyasının start aldığı ilk Afrika ülkesi oldu. 100 milyon nüfuslu ülkede Çinli Sinopharm’ın aşısının uygulanmasına dün sağlık çalışanlarından başlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Trump’ın seyahat kısıtlamalarını 26 Ocak’ta kaldırmayı öngören kararını iptal etti. Birleşik Krallık ve AB ülkelerinden gelişlere izin verilmeyecek. Ek olarak 30 Ocak’ta Güney Afrika’dan ABD’ye girişler de yasaklanacak.



YENİ ZELANDA’DA AYLAR SONRA İLK VAKA



ÜLKEDE aylar sonra ilk kez koronavirüs vakası tespit edilmesi, halkta geçmişteki sıkı önlemlere geri dönüleceği endişesine neden oldu. İngiltere’den dönen bir kadın iki kez negatif test vermesine rağmen karantina merkezinden çıkmasının ardından hastalandı. 56 yaşındaki kadının virüsü karantina merkezinde kaptığı düşünülüyor.