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Koronaya yakalanan birçok kişide görülüyor... Uzmanlar 'Covid parmağı' gizemini açıkladı!

#Koronavirüs#Covid Parmağı#Ayak Parmağı
Koronaya yakalanan birçok kişide görülüyor... Uzmanlar Covid parmağı gizemini açıkladı

Koronavirüs hastalığı kişilerde birçok semptoma sebep oluyor. Bilim insanları şimdiye kadar bunların çoğuna açıklama getirse de 'covid parmağı' adı verilen ve sayısız insanı etkileyen bu sendromu yeni yeni anlamaya başladı...

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Kovid-19'a yakalanan kişiler bu hastalıkla ilgili birçok semptom geliştiriyor ve bunların çoğu da hastalık iyileştikten sonra ortadan kayboluyor. Ancak uzun süre devam eden ve iyileşmesi güç olan koronavirüs semptomları da var. Bunlardan en ilginçlerinden biri de sadece belli insanları etkileyen ve soru işaretleri yaratan 'covid parmağı' sendromu.

Virüse yakalanan kişilerin bazılarında, özellikle de ayak parmaklarında ve ayak baş parmağında ortaya çıkan ve soğuk yanığına benzeyen lezyonlar uzun zamandır bilim dünyasının cevabını aradığı sorulardan biriydi. Bu durumdan neden sadece bazı hastaların etkilendiği de öyle... Araştırmacılar bu sorulara artık bir cevap bulmuş gibi görünüyor.

Temelde solunum sistemini etkileyen bir hastalık olan Kovid-19 bazı kimselerde 'Chilblain'  ya da 'Yalancı soğuk yanığı' denen ve el ve ayak parmaklarının uçlarında sınırlı canlı kırmızı ya da mor renkte döküntülere yol açan bir soruna yol açıyor. Bilim insanlarına göre bu lezyonlar, vücudun virüsle savaşmak için saldırı moduna geçmesinin bir yan etkisi gibi görünüyor.

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Her yaşta görülebilen ama özellikle çocukları ve gençleri etkileyen bu sorun genellikle acı verici olmasa da kimi hastalarda son derece büyük bir hassasiyete, kaşıntıya, döküntülere ve şişkinliklere sebep oluyor. Kimi vakalarda aylarca görülen bu durum kimilerinde ise haftalarca görülüp iyileşiyor.

Bu duruma sebep olarak vücudumuzun iki ayrı savunma mekanizması gösteriliyor. Bunların ilki 'tip 1 interferon' adı verilen bir antiviral protein. Diğeri ise virüse saldırmak yerine kendi doku ve hücrelerimize saldıran bir başka tip antikor.

Araştırmacılar koronavirüs geçirenleri incelerken bir yandan da salgın daha başlamadan önce görülen aynı tür vakalara bakarak durumun altında yatan sebebi araştırıyor.

Uzmanların en akla yatkın açıklaması bu sorunun dolaşım bozukluğu yaşayan kişileri etkiliyor olması. 'Covid parmağı' çoğunlukla kendiliğinden iyileşse de bazı durumlarda merhem ve benzeri ilaçlarla tedavi edilmesi gerekiyor.

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Ayak sağlığı uzmanı Dr. Ivan Bristow 'Sorunun gerçek sebebini anlarsak daha etkili tedavi yöntemleri geliştirebiliriz' diyerek araştırmanın önemine vurgu yapıyor. Bir dermatoloji uzmanı olan Dr. Veronique Bataille de 'covid parmağı' sendromunun salgının ilk dönemlerinde daha sık görüldüğünü ancak Delta varyantının baskın hale gelmesiyle bu vakaların azaldığına dikkat çekiyor.

Bunun aynı zamanda aşılamanın artmasıyla da ilgisi olabileceğini ifade eden Bataille 'Aşıdan sonra gördüğümüz vakalarda dikkat çekici bir azalma var' diyor. Dr. Veronique Bataille, bu tür semptomların Kovid-19 tedavisinden ve hastalığın iyileşmesinden çok daha sonra bile görüldüğünü bu yüzden de virüsle bağlantısını kurmanın zorlaştığını da sözlerine ekliyor.

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#Koronavirüs#Covid Parmağı#Ayak Parmağı