Koronaya karşı şölen

2 Mayıs’ta kaydedilen ve cumartesi günü Amerikan ABC ve CBS kanalları ile YouTube’da yayınlanan “Vax Live” konserinde Jennifer Lopez’in yanı sıra rock grubu Foo Fighters ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin gibi isimler sahne aldı. Sunuculuğunu Selena Gomez’in üstlendiği gecede Ben Affleck, Jimmy Kimmel, Sean Penn ve David Letterman özel konuk olarak konuşma yaptı. Prens Harry de sahneye çıkarak “aşının her yerde ve herkese dağıtılması” çağrısında bulunurken, ikinci çocuğuna hamile eşi Meghan Markle geceye video mesaj ile katıldı. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden da video mesaj ile aşılama çabalarına desteklerini dile getirdi. Papa Françesko da “Koronavirüs en çok en savunmasızları vurdu. Onları unutmamanızı istiyorum” mesajını verdiği bir video mesaj paylaştı.

20 BİN KİŞİ CANLI İZLEDİ

Salgının her yerde sona ermesi için tüm liderleri aşının herkes için erişilebilir olduğundan emin olmaya çağıran Vax Live, pandeminin başından beri Güney California’da düzenlenen en kalabalık etkinlik oldu. SoFi Stadyumu’nda düzenlenen etkinliği tamamı aşılanmış sağlık çalışanlarının oluşturduğu 20 bin kişilik kalabalık canlı izledi. Konser ve konuşmalarla etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.

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