Koronaya karşı şnorkel

Bunun son örneği ise Avrupa’nın çeşitli hastanelerinde kullanılmaya başlanan şnorkel. Düşük maliyetli ve spor ürünlerinde uzmanlaşmış bir marka tarafından satılan şnorkellerin ‘tıbbi ekipman’ halini alması için bazı teknik değişiklikler yapılması gerekiyor. Tüm yüzü kapsayan şnorkele eklenen filtre ile koruma kapasitesinin FFP3 model maskelerden daha yüksek olduğu belirtildi.



