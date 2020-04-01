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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronaya karşı şnorkel

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Koronaya karşı şnorkel
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Hasta ve doktorların tıbbi ekipman sıkıntısı çekmesi onları yeni arayışlara yöneltiyor.

Bunun son örneği ise Avrupa’nın çeşitli hastanelerinde kullanılmaya başlanan şnorkel. Düşük maliyetli ve spor ürünlerinde uzmanlaşmış bir marka tarafından satılan şnorkellerin ‘tıbbi ekipman’ halini alması için bazı teknik değişiklikler yapılması gerekiyor. Tüm yüzü kapsayan şnorkele eklenen filtre ile koruma kapasitesinin FFP3 model maskelerden daha yüksek olduğu belirtildi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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