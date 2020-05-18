Koronaya karşı ideal vücut formülü

IMPERIAL College Londan’da görevli ünlü İngiliz kardiyolog Kausik Ray, kişilerin koronavirüse karşı hazırlıklı olmaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirecek adımlar atmaları gerektiğini savundu. COVID-19’a yakalanmamak için vücudu daha dayanıklı hale getirmek adına yapılması gerekenleri ise Daily Mail gazetesi için yazdı.

POTANSİYEL HASTALAR

Ray, öncelikle İngiltere’de 4 milyon şeker hastası bulunduğunu hatırlatarak çok sayıda kişinin potansiyel hasta olduğunu vurguladı. Koronavirüse karşı en önemli adımların başında ‘şekeri dengelemek’ olduğunu belirten Ray, “Yüksek kan şekeri bağışıklık sistemini ve vücudun hastalıkla savaşma yeteneğini baskılar” dedi.

KİLO DA ÖNEMLİ

Ray’e göre atılacak ikinci adım ise kalp sağlığını kontrol etmek. İngiltere’de kalp krizini atlatan 1.4 milyon kişi olduğunu söyleyen Ray, kalp sorununun farkında olmayan on binlere dikkat çekti. Bu yüzden insanların karantina döneminde hareket etmek için dışarıya çıkmaları ve sık sık tartılarak kilolarını kontrol altında tutmaları da önemli. Ray’in ısrarla vurguladığı bir diğer adım ise sigara ve elektronik sigara alışkanlıkları.