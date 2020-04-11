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Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Koronaya karşı 400 mikro iğneli bant aşı

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Koronaya karşı 400 mikro iğneli bant aşı
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ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlar, daha önce MERS için geliştirilen mikro iğneli bant şeklindeki aşının COVID-19’a karşı fareler üzerinde başarılı sonuç verdiğini açıkladı.

Şekerden yapılmış 400 mikro iğne barındıran ‘bant’a benzeyen aşı, cilde yapıştırıldığında deriye nüfuz ediyor. Bu işlem sırasında şeker vücutta çözünerek yok olduğu için geriye bir şey kalmıyor. Tıpkı grip aşısı gibi burada da vücuda bağışıklık geliştirmesi için laboratuvar yapımı virüs enjekte ediliyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, söz konusu aşının iki hafta içinde virüse karşı koyacak antikor üretimini güçlü biçimde arttırdığını ortaya koydu.

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