Koronaya karşı 400 mikro iğneli bant aşı

Şekerden yapılmış 400 mikro iğne barındıran ‘bant’a benzeyen aşı, cilde yapıştırıldığında deriye nüfuz ediyor. Bu işlem sırasında şeker vücutta çözünerek yok olduğu için geriye bir şey kalmıyor. Tıpkı grip aşısı gibi burada da vücuda bağışıklık geliştirmesi için laboratuvar yapımı virüs enjekte ediliyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, söz konusu aşının iki hafta içinde virüse karşı koyacak antikor üretimini güçlü biçimde arttırdığını ortaya koydu.