Koronaya kafa atan öpücük

Tören esnasında binlerce kişinin patriğin etrafını çevreleyen camı öpmesi tepkilere neden oldu. Sırp hükümetinden bir yetkili, böylesi dini ritüellerin engellenemeyeceğini söyledi. Irinej 14 gün önce koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije Radovic’in cenaze törenini yönetmişti. Hastalığı ise burada kaptığı düşünülüyor.