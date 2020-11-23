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Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Koronaya kafa atan öpücük

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Koronaya kafa atan öpücük
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da binlerce kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tören esnasında binlerce kişinin patriğin etrafını çevreleyen camı öpmesi tepkilere neden oldu. Sırp hükümetinden bir yetkili, böylesi dini ritüellerin engellenemeyeceğini söyledi. Irinej 14 gün önce koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije Radovic’in cenaze törenini yönetmişti. Hastalığı ise burada kaptığı düşünülüyor.

Koronaya kafa atan öpücük

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