Koronavirüsün tanınmayan bir komplikasyonu! 1 yıl içinde ölüm riskini ikiye katlıyor

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Frontiers in Medicine'de yayınlanan araştırma, ciddi koronavirüs vakalarının uzun vadede sağlığa önemli ölçüde zarar verebileceğini belirterek aşılamanın önemine dikkat çekti.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTIKTAN SONRAKİ BİR YIL İÇİNDE ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Araştırmanın yazarı Florida Üniversitesi'nden ProfArch Mainous, "Koronavirüsü ağır atlatıp daha sonra iyileşen hastalarının sonraki altı ay içinde hastaneye yatırılma riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteren bir çalışma yürüttük. Bu yeni çalışma, hastalıktan sonraki 12 ay boyunca artan ölüm riskini de ortaya koydu." dedi.

Araştırmacılar, Florida Üniversitesi sağlık sistemi içinde PCR testi yapılan 13 bin 638 hastanın elektronik sağlık kayıtlarını takip etti, 13 bin kişi içinden 178 hasta şiddetli virüs semptomları yaşadı, 246 hafif veya orta derecede semptomlar gösterip daha sonra iyileşti.

İLK ENFEKSİYONDAN ÇOK SONRA GEÇEKLEŞTİĞİ İÇİN KOVİD-19'LA İLİŞKİLENDİRİLMEDİ

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Çalışma, koronavirüsü ağır atlatan hastaların gelecek yıl içinde ölme şansının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu, bu eğilim özellikle 65 yaşın altındakiler arasında dikkat çekiciydi. Koronavirüs sonrası ölümler sıklıkla ilk enfeksiyon geçtikten çok sonra meydana geldiğinden, hastaların aileleri ya da doktorları tarafından hiçbir zaman Kovid-19 ile ilişkilendirilmediği ortaya çıktı.

KORONAVİRÜSÜN TANINMAYAN BİR KOMPLİKASYONU

Şiddetli koronavirüs hastalarında iyileştikten sonra meydana gelen ölümlerin çoğu, hastalıktan kaynaklanan yaygın komplikasyonlarla bağlantılı değildi. Ölümlerin yüzde 80'i, tipik olarak virüsle ilişkili olmayan çok çeşitli nedenlerle meydana geldi.

Bu, hastaların sağlıklarında, onları savunmasız bırakan genel bir düşüş yaşadıklarını gösteriyor. Mainous konuya ilişkin " Bu Kovid-19'un tanınmayan bir komplikasyonu olarak kabul edilebilecek bir şey. Artık daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu noktada tavsiyemiz, ağır Kovid-19 ataklarını önlemek için aşılama gibi önleyici tedbirlerin kullanılmasıdır.” dedi.

İYİLEŞTİKTEN SONRA BİLE SEMPTOMLAR SÜRÜYOR

Kovid-19, özellikle altta yatan sağlık sorunları olan savunmasız insanlar için ciddi semptomlara ve ölüme neden olabilir. Bazı insanlar ayrıca iyileştikten sonra bile uzun süre belirti ve semptomlar yaşarlar. Yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler enfeksiyon geçtikten sonra aylarca sürebilir.