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DHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Koronavirüsün 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerle aynı hızda yayıldığı tespit edildi

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Koronavirüsün 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerle aynı hızda yayıldığı tespit edildi
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Koreli araştırmacılar koronavirüsün (Covid-19) 10-19 yaş aralığında da yetişkinler arasında olduğu kadar hızlı yayıldığını tespit etti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong ve Acil Müdahale Merkezi’nden Park Young-jun’un da içinde yer aldığı çalışmalarda koronavirüsün yayılma hızının 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerdeki kadar hızlı olduğu belirtildi.

 

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