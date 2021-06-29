Koronavirüsü teşhis edebilen maske geliştirildi

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile hayatlarımıza giren maskeler de değişmeye başladı.

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından MIT ve Harvard Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları Kovid-19'u teşhis edebilen bir maske gelişirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu maske takan kişinin nefesini analiz ederek 90 dakika içerisinde Kovid-19 teşhisi koyabiliyor.

Aynı habere göre, maskede kullanılan teknoloji halihazırda Ebola ve Zika'yı tespit etmek için geliştirilmekte olan teknolojiye dayanıyor.

Sistem dondurularak kurutulmuş hücresel makinelere dayanıyor. Bu sistem kişinin nefesi ile etkileşime girdiği zaman bir dizi kimyasal reaksiyon meydana geliyor ve bu sayede Kovid-19 testi gerçekleşiyor.

Araştırmacılar ayrıca bu teknolojinin, doktorların giydiği laboratuvar önlüklerine ve diğer giyim eşyalarına yerleştirilebileceğine inanıyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr. Peter Nguyen şu ifadeleri kullandı;

'Yüz maskelerine ek olarak, programlanabilir biyosensörlerimiz, virüsler, bakteriler, toksinler ve kimyasal maddeler dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin hareket halindeyken algılanmasını sağlamak için diğer giysilere entegre edilebilir.'

Araştırmanın sonuçları Nature Biotechnology'de yayınlandı.

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