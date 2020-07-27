MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKoronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test!
GeriDünya Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test!
Abone Olgoogle-news

Hindistan ve İsrail’in ürettiği Covid-19 testleri için son aşamaya gelindi. Covid-19'u saniyeler içinde tespit edecek testin salgında çığır açabilecek bir gelişme olduğu söyleniyor...

Hindistan ve İsrail arasında yapılan iş birliği ile iki ülkenin bilim insanları tarafından üzerinde çalışılan ve saniyeler içerisinde sonuç veren koronavirüs (Covid-19) testinin geliştirilmesinde son aşamaya gelindi.

Saniyeler içerisinde sonuç verdiği belirtilen bu testlerin son aşamalarına ilişkin çalışmaları tamamlamak üzere İsrail’den uzman bir ekibin, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye geldiği aktarıldı.

Bu yeni testin kişilerde koronavirüsün varlığını 30 saniye gibi kısa bir sürede tespit edebileceği iddia ediliyor. 

İsrail’in Hindistan Büyükelçisi Ron Malka, testlerin salgının gidişatını değiştirebileceğini savundu.

İKİ ÜLKE ANLAŞMA YAPMIŞTI

İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçiliği, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  İsrail ve Hindistan arasında koronavirüs testlerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaların yapıldığını duyurmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle