Ä°ngiltere Ulusal Ä°statistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Ãœniversitesi ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma Ã§erÃ§evesinde Kovid-19'u atlatan 47 bin 780 kiÅŸi takip edildi. Ã‡alÄ±ÅŸmada hastalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30'unun (14 bin 140 kiÅŸi), Kovid-19'u atlattÄ±ktan sonraki 140 gÃ¼n iÃ§inde kardiyovaskÃ¼ler sorunlarda artÄ±ÅŸ, solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ ve yÃ¼ksek ÅŸeker ÅŸikayetleriyle tekrar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin yÃ¼zde 12,3'Ã¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi gÃ¶zlendi.Â



Ä°LK 5 AY Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE!



Kovid-19'u atlattÄ±ktan sonraki ilk 5 ayda solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ geliÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 bin 85 olduÄŸu, bunlar arasÄ±nda tekrar hastaneye kaldÄ±rÄ±lma riski en yÃ¼ksek grubu, yaÅŸlÄ±lar ile Afrika-Asya kÃ¶kenlilerin oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.Â Â AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± henÃ¼z hakemli dergide yayÄ±nlanmazken, incelenen hastalarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 65 olduÄŸu, 2020'nin ilk 8 ayÄ±nda Kovid-19 tanÄ±sÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± ve iyileÅŸmelerinin ardÄ±ndan taburcu edildikleri belirtildi. University College London'Ä±n Ä°ngiltere'deki nÃ¶roloji dergisi Brain'de yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmasÄ± da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihabÄ±, felÃ§ ve sinir hasarÄ± gibi nÃ¶rolojik komplikasyonlar arasÄ±nda iliÅŸki olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtu.