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Koronavirüsü atlatanlarda saç boyasına karşı alerjik reaksiyon

#KORONAVİRÜS#Kovid-19#Alerji
Koronavirüsü atlatanlarda saç boyasına karşı alerjik reaksiyon

Koronavirüsü atlattıktan sonra saçını boyatan insanlarda kızarıklık, yanık ya da çok daha ciddi sorunlara neden olan alerjik reaksiyonlar görülmeye başlandı. Konuyla ilgili İngiltere'de salon sahiplerine uyarı geldi ve 'yama testi' zorunlu hale getirildi.

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İngiltere'deki bazı kuaförler, müşterilerinin koronavirüse yakalandıktan sonra saç boyasına karşı kızarıklık ve yanık gibi yeni alerjik reaksiyonlar gösterdiklerini bildirdi. Güvenlik önlemi olarak randevudan 48 saat önce müşterilere yama testi yapılmasına karar verildi. Yama testinde müşterinin cildine az miktarda boya uygulanıyor ve reaksiyon gösterip göstermeyeceğine bakılıyor.

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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Gemma isimli genç kadın yıllarca aynı saç boyasını kullanmasına rağmen koronavirüsü atlattıktan sonra yama testine tepki gösterdi. Kuaför salonu sahibi tüm müşteriler için zorunlu yama testlerine başladığından beri aynı sorunla karşılaşan dört müşteri daha gördüğünü belirtti.

Renk Uzmanı Charlotte Barker da düzenli bir müşterisinin daha ciddi bir tepki göstermesinin ardından bu yılın başlarında ambulansla hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

SALON SAHİPLERİNE UYARI GELDİ

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Birleşik Krallık genelindeki işletmeleri temsil eden Ulusal Saç ve Güzellik Federasyonu (NHBF), peş peşe gelen haberler üzerine salon sahiplerini dikkatli olmaya ve güvenlik yönergelerine uymaya çağırdı.

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UZUN KOVİD SEMPTOMU MU?

Imperial College London'daki bilim adamları şimdilerde koronavirüsün bağışıklık sistemimizi nasıl yeniden programladığını araştırıyor. Henüz somut bir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte,'Uzun Covid' hastalarında virüs sonrası alerjilerdeki artışın başka bir semptom olabileceğine inanılıyor.

Araştırmalar, herhangi bir ciddi enfeksiyonla mücadele eden insanların yaklaşık yüzde 15'inde, virüs artık bir tehdit olmaktan çıktıktan sonra bağışıklık sisteminin 'aşırı uyarılmış' kaldığını gösteriyor.

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KUAFÖRE YASAL İŞLEM SÖZ KONUSU OLABİLİR

Bir hukuk uzmanı, Kovid-19 sonrası saç boyasına karşı yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlar görülmesi durumunda kuaförlerin yasal işlemle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

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#KORONAVİRÜS#Kovid-19#Alerji