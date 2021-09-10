Koronavirüsten ölen genç kadının hastane yatağında son sözleri 'Aşı yaptırın' oldu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Alexandra Blankenbiller, sıkı bir Tiktok kullanıcısıydı. Genç kadının çektiği ve paylaştığı son videolar ise maalesef hastane yatağından geldi... Hayatını kaybetmeden önce çektiği son videoda Alexandra takipçilerine tek bir şey söyledi: Lütfen aşı olun!

Genç kadın birçok aşı karşıtı gibi aşı yaptırmamıştı. Ve maalesef son günlerini Kovid-19'a yakalandığı için bir hastane odasında, diğer Kovid-19 hastalarının acı dolu yardım haykırışlarını dinleyerek ve kendisi de büyük acılar çekerek geçirmek zorunda kaldı.

Alexandra 15 Ağustos'ta çektiği son TikTok videosundan dokuz gün sonra koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının yaşadığı Florida eyaleti son günlerde salgının başından beri en yüksek vaka ve ölüm oranlarını görmeye başlamıştı.

'Fazla enerjim yok, bu yüzden hızlı davranacağım.' TikTok'ta 16 binden fazla takipçisi olan Alexandra Blankenbiller, son videosuna bu sözlerle başladı.

'Aşı olmadım. Aşı karşıtı değilim. Sadece korkuyordum vebu konuda kendi araştırmamı yapmak istemiştim. Bunun bir hata olduğunu anlıyorum. Beklememeliydim. Eğer aşı konusunda yüzde 70 bile eminseniz gidip hemen aşı olun. Çünkü bu sayede benim gibi sonunuz hastane olmayacak.

Alexandra 834 bin kişi tarafından izlenen bu videoyu çektikten dokuz gün sonra öldü.

Genç kadın bu son videodan önce çektiği videolardan birinde de ailesini aşı olmaya ikna etmeye çalıştığını anlatmıştı. Alexandra ailesini ikna edip onlarla aynı zamanda aşı olmak için uğraşıyordu.

Blankenbiller, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte aşı randevularını aldı. Ancak randevu günü gelmeden hepsi birden virüse yakalandı. İçlerinden sadece Alexandra ağırlaştı. Alexandra'nın kız kardeşi Cristina yaptığı açıklamada 'Bu durum çok ciddi olduğu açık bir gerçek ancak ortalıkta dolaşan çok fazla yanlış bilgi var' ifadesini kullandı.

Florida eyaleti son koronavirüs salgının en kötü günlerini geçiriyor.

Nüfusunun sadece yüzde 54'ünün aşılandığı eyalette son bir haftada günlük ortalama 244 ölümle geçen yılın ölüm sayılarını çoktan aşmış durumda.

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