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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Koronavirüsten KKTC’de ilk ölüm

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Koronavirüsten KKTC’de ilk ölüm
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KKTC’de koronavirüsten ilk ölüm dün gerçekleşti, 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch yoğun bakımda hayatını kaybetti. Alman turistin aynı zamanda KOAH ve hipertansiyon hastası olduğu açıklandı.

61 vakanın bulunduğu KKTC’de Alman turistler ilk Koronavirüs teşhisi yapılan hastalardandı. Ülkeye turistik amaçla gelen 850 kişilik Alman turist kafilesi içinde 28 turiste virüs tespit edildi. 26’sı iyileşti ve taburcu edildi. 848 turist geçen hafta ülkelerine dönerken, 2 Alman turist KKTC’de yoğun bakımda kaldı.

KARPAZ KARANTİNADA

Kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı KKTC’de Alman turistlere tur şoförlüğü yapan bir Kıbrıslı Türk’te tespit edilen virüs, şoförün yaşadığı Karpaz yarımadasının tam karantinaya alınmasına neden oldu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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