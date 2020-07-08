KoronavirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybeden KÄ±rgÄ±zistan eski Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ±n son sÃ¶zleri yÃ¼rek burktu

KÄ±rgÄ±zistanÂ eski Meclis BaÅŸkanÄ± ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Ã‡Ä±nÄ±bay Tursunbekov, koronavirÃ¼s (Covid-19) nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'nÄ±nÂ (DHA) elde ettiÄŸi bilgilere gÃ¶re, Tursunbekov'unÂ Ã¶lmeden bir kaÃ§ saat Ã¶nce TÃ¼rk-KÄ±rgÄ±z dostluÄŸu Whatsapp grubuna attÄ±ÄŸÄ± mesaj yÃ¼rek burktu.Â

"Ã‡OK YORULDUM, BENÄ° TÃœRKÄ°YE'YE GÃ–TÃœRÃœN

Tursunbekov dostluk grubundaÂ TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Cengiz Kamil FÄ±rat'a seslenerek,Â "SayÄ±n BÃ¼yÃ¼kelÃ§i, Ã‡ok yoruldum.Â Ã–lmek Ã¼zereyim. Hemen TÃ¼rkiye. UÃ§ak hemen. Ä°mdat. Hemen kalksÄ±n" mesajÄ± attÄ±.Â BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FÄ±rat da cevaben,Â "Ambulans uÃ§ak lazÄ±m. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶nderin lÃ¼tfen" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Â

KKTC'DEN TURSUNBEKOV'A TAZÄ°YE MESAJI

Tursunbekov iseÂ kÄ±sa bir sÃ¼re sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tursunbekov'u yakÄ±ndan tanÄ±yan KKTC'de Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Erhan ArÄ±klÄ±,Â Â "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayÄ±nda 20 Temmuz KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ± kutlamalarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in gelecekti" dedi.Â Ã–nceki gÃ¼n hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Tursunbekov, yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶rÃ¼yordu.







Â