Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi mümkün mü?

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Kuzey Carolina Üniversitesi'nden virolog Timothy Sheahan ve ekibi, Kovid-19 pozitif tanısından hemen sonra virüsle savaşabilen ve virüse maruz kalındıktıktan sonra semptomların gelişmesini önleyebilen kısa süreli günlük bir hap kürü üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.



Sheahan,koronavirüsü erken durdurabilecek antiviral tedavisinin test aşamasından olduğunu belirterek, "Oral antiviraller yalnızca kişinin hastalık süresini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda hastaysanız evinizdeki diğer insanlara bulaşmayı da sınırlar" dedi.

ANTİVİRALLER NASIL ÇALIŞIR?

Antiviraller zaten hepatit C ve HIV de dahil olmak üzere birçok viral enfeksiyon için temel tedavi olarak kabul ediliyor. Grip süresini kısaltabilen ve hızlı bir şekilde verilirse hastaneye yatış riskini azaltabilen, yaygın olarak reçete edilen hap formundaki Tamiflu, kamuoyunun en iyi bildiği antivirallerden biri.

İnsanlarda ve hayvanlarda viral enfeksiyonları tedavi etmek ve önlemek için geliştirilen ilaçlar enfeksiyonla savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek, virüslerin sağlıklı hücrelere girememesi için reseptörleri bloke etmek veya vücuttaki aktif virüs miktarını azaltmak üzere tasarlanıyorlar.

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SONUÇLAR SONBAHARDA

Antiviral gelişmeyi denetleyen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün AIDS Bölümü direktörü Carl Dieffenbach, en az üç umut verici antiviralin klinik deneylerde test edildiğini ve sonuçların sonbahar veya kış sonlarında beklendiğini açıkladı. Dieffenbach, en iyi adayın Kellys' Seattle deneyinde test edilen 'molnupiravir' adlı bir ilaç olduğunu söyledi.

HASTALIĞI ÖNLÜYOR

Kovid'i tedavi etmek için şimdiye kadar sadece Remdesivir adlı antiviral onaylandı. Ancak Remdesivir, hastaneye kaldırılacak kadar hasta olan hastalara intravenöz olarak verilebiliyor ve yatış öncesi süreçte yaygın olarak kullanılamıyor. Remdesivir üzerinde de klinik öncesi çalışma yapan Sheahan, farelerde molnupiravirin Kovid'e neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalığı önleyebileceğini gösteren bir çalışmaya öncülük etti.



Dieffenbach, sonuçlar olumluysa ve herhangi bir ürün için acil kullanıma izin verilirse, dağıtımın hızla başlayabileceğini söyledi.

NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜN ANAHTARI DİYE DUYURDU

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İlacın onaylanması, milyonlarca insanın, kovid enfeksiyonunun tespiti sonrası 5 ila 10 gün boyunca oral yoldan alacağı tek bir hapla tedaviyi edilmesi anlamına geliyor. Molnupiravir deneyini denetleyen Fred Hutch araştırma görevlisi Dr. Elizabeth Duke "Bu antiviral bir evdeki herkese ya da bir okuldaki herkese verebilecek. İşte o zaman belki de normal hayata dönüşten bahsedebileceğiz." dedi.

10 MİLYONDAN FAZLA ÜRETİLEBİLİR



Antiviral hapların etkili olduğu kanıtlanırsa, bir sonraki zorluk, pozitif çıktıkları anda hapları insanlara gönderebilecek bir dağıtım sistemini hazırlamak olacak. Merck şirketi yetkilileri yıl sonuna kadar 10 milyondan fazla tedavi kürü üretebileceğini açıkladı.