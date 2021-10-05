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Koronavirüste korkunç gerçek ortaya çıktı! Çin, salgından aylar önce hepsini sipariş etmiş

#Koronavirüs#Vuhan#Pcr Testi
Koronavirüste korkunç gerçek ortaya çıktı Çin, salgından aylar önce hepsini sipariş etmiş

Koronavirüs salgını hayatımıza gireli yaklaşık iki yıl geçti. Dünya o tarihten beri bir yandan artan vakalar ve virüs kaynaklı ölümlerle boğuşurken bir yandan da salgının ilk çıkış noktası ve gerçek başlangıç tarihi bulunmaya çalışılıyor. Ortaya çıkan son gerçekse tüm dünyayı dehşete düşürecek nitelikte...

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2019 yılının aralık ayında tüm dünya Çin'den gelen haberlerle sarsılmış, Kovid-19 hızla yayılan ve sayısız insanın hayatına mal olan bir salgın olarak hayatlarımıza o tarihten itibaren girmeye başlamıştı. Dünya bir yandan bu hastalığa aşılar ve ilaçlarla çare bulmaya çalışırken, bir yandan da salgının ilk ortaya çıktığı noktayı ve sebebi ortaya çıkarmaya ve yeni salgınların önüne geçmeye çalışıyor.

Bilim insanları koronavirüsün yarasalar ve birkaç farklı hayvan türünde daha yıllardır var olduğunu ancak virüsün bir sebepten insanlara bulaşmaya başladığını açıklarken Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri ilk vakaların görüldüğü yer ve salgının başlangıç noktası olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli bağımsız bilim insanları ülkeye giderek Vuhan Viroloji Enstitüsü ve canlı hayvan pazarlarını ziyaret etmiş ve salgının kaynağını bulmaya çalışmıştı. Tüm bunlar yaşanırken birçok uzman da Çin'in salgını başlarda sakladığını ve bu konuda dünyayı yanlış bilgilendirdiğini savunarak suçlamalarda bulunmuştu. Hatta DSÖ de Çin'le bu konuda suç ortaklığı yapmak ve Kovid-19'la ilgili gerçek bilgileri saklamakla itham edilmişti.

Daily Mail'de yer alan bir habere göre salgınla ilgili tüm bu tartışmaları noktalayabilecek çok çarpıcı yeni bilgilere ulaşıldı.

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Koronavirüste korkunç gerçek ortaya çıktı Çin, salgından aylar önce hepsini sipariş etmiş

ABD-Avustralya ortaklığındaki araştırma şirketi Internet 2.0, açık kaynaklardaki verileri inceleyerek Çin'in Hubei eyaletinde anormal bir PCR test kiti siparişi artışına ulaştı. Bu verilere göre Hubei'de 2019 yılında 6.7 milyon yen (10.5 milyon dolar) değerinde PCR test kiti siparişi verilmişti. Bu sayı 2018 yılında 36.7 milyon yendi (5.7 milyon dolar). Yani geçen yılın neredeyse yarısı kadar.

PCR kitleri için yapılan sözleşmeler 2018 yılında 89 iken 2019 yılında 135'e yükseldi. Bu normal dışı artışın görülmeye başladığı tarih ise Mayıs 2019, yani Kovid-19 salgınının başlamasından tam yedi ay öncesiydi.

Araştırmacılar en büyük alıcıların kim olduğu bilgisine de erişti. Buna göre Vuhan Viroloji Enstitüsü, Vuhan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Hubei Hastalık Kontrol merkezi gibi kurumlar en çok alım yapanlardı. 

Veriler alımlardaki yükseliş trendinin mayıs ayında başladığını, temmuz ayında tepe noktasına ulaştığını gösteriyor. Önceki yıllarla yapılan karşılaştırmalar rakamlardaki dikkat çekici artışı kolaylıkla ortaya koyuyor.

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Koronavirüste korkunç gerçek ortaya çıktı Çin, salgından aylar önce hepsini sipariş etmiş

Araştırma raporu şu sonuçla bitirilmiş:

"İncelediğimiz veriler bize koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde 2019'un yaz aylarında dolaşımda olduğunu ve sonbaharın başında ise kesinlikle sayısız vaka görüldüğünü gösteriyor."

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Bu akılalmaz veriler bir kez daha Çin'in Kovid-19 salgınını dünyadan sakladığını ve küresel bir pandemiye dönüşmesine sebep olduğunu kanıtlar nitelikte deliller olarak gündeme bomba gibi düştü.

Çin'de iktidarda olan Komünist Parti'nin vakalardan haberdar olduğu ve DSÖ ile işbirliği yaparak ülkede görülen vakaları sakladığı ve bu yüzden de virüsün dünyaya yayılmasına sebep olduğu uzun zamandır konuşulan ancak yeterli kanıtların toplanması bir türlü sağlanamadığından komplo teorisi düzeyinde kalan iddialardı.

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Pekin yönetiminin ülkeden yurt dışına haber yollayan ve salgını dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilere engel olduğu ve 'susturduğu' çoğu kereler manşetlere taşınmıştı. Bu yeni bilgiler ise adeta bu haberleri perçinler nitelikte.

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#Koronavirüs#Vuhan#Pcr Testi