KoronavirÃ¼ste flaÅŸ geliÅŸme: Ä°lk can kaybÄ± bilinenden daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ

DÃ¼nya genelinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda vaka sayÄ±sÄ± 112 milyon 102 bini, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 2 milyon 480 bini, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 87 milyon 496 bini aÅŸtÄ±.Â

Kovid-19'a ilk olarak Ã‡in'in Vuhan ÅŸehrinde 2019'un aralÄ±k ayÄ±nda rastlanmÄ±ÅŸ, salgÄ±n buradan tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Avrupa Ã¼lkeleri de salgÄ±ndan aÄŸÄ±r ÅŸekilde etkilenmiÅŸ, sÄ±kÄ± karantina tedbirleri 2020 boyunca dÃ¶nem dÃ¶nem uygulanmÄ±ÅŸ, vaka ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±larÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ oldukÃ§a Ã¶nlemler gevÅŸetilmiÅŸti.

Yetkililer Avrupa'da koronovirÃ¼sten ilk Ã¶lÃ¼mÃ¼n Fransa'da 15 Åžubat 2020'de gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk vaka ise yine Fransa'da, 24 Ocak'ta aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'da Ã‡inli bir turistin koronavirÃ¼sten Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla Asya dÄ±ÅŸÄ±nda ilk Ã¶lÃ¼m vakasÄ± kayda geÃ§miÅŸti. Fransa SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶len kiÅŸinin 80 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu, 16 Ocak'ta Ã‡in'in Hubei eyaletinden Fransa'ya geldiÄŸi ve 25 Ocak'ta Paris'te karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.Â Ancak SÄ±rbistan'dan gelen bir haber koronavirÃ¼sÃ¼n Avrupa'daki seyriyle ilgili bildiÄŸimiz her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtireceÄŸe benziyor. Reuters'da yer alan habere gÃ¶re Avrupa kÄ±tasÄ±nda ilk kovid-19 Ã¶lÃ¼mÃ¼ bilinenden tam 10 gÃ¼n Ã¶nce, 5 Åžubat 2020'de gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ.Â

Belgrad'da yaÅŸayan 56 yaÅŸÄ±ndaki bir inÅŸaat iÅŸÃ§isi, Ã¼stelik hiÃ§ yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahati yapmadÄ±ÄŸÄ± halde, 5 Åžubat'ta yÃ¼ksek ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes darlÄ±ÄŸÄ± ÅŸikÃ¢yetiyle hastaneye yattÄ±. BirkaÃ§ saat iÃ§inde hayatÄ±nÄ± kaybeden adamÄ±n otopsisinde Ã¶lÃ¼m nedeni zatÃ¼rre olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Olaydan birkaÃ§ ay sonra Belgrad TÄ±p FakÃ¼ltesi Adli TÄ±p EnstitÃ¼sÃ¼ araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± adamÄ±n Kovid-19 sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde kanÄ±tlar buldu.

Adli TÄ±p Patolojisi uzmanÄ± Milenko Bogdanovic, 12 bilim insanÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n geÃ§en hafta yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve koronavirÃ¼sÃ¼n Avrupa'da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenden Ã§ok daha Ã¶nce var olduÄŸunu aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AraÅŸtÄ±rmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten bilim insanlarÄ±, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ve ÅŸubat aylarÄ±nda kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan 'sebebi bilinmeyen zatÃ¼rre' vakalarÄ±nÄ±n sebebinin Kovid-19 olduÄŸunu ortaya koydu.

Bogdanovic, koronavirÃ¼sÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak iÃ§in hayatÄ±nÄ± kaybeden BelgradlÄ± adamdan dondurulmuÅŸ 'vitre sÄ±vÄ±sÄ±' (gÃ¶zÃ¼n iÃ§ini dolduran saydam, jel ÅŸeklindeki sÄ±vÄ±) Ã¶rneÄŸi aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bogdanovic aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'Bu, ÅŸimdilik, Ã¶lÃ¼m sonrasÄ± araÅŸtÄ±rmayla anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ilk Kovid-19 Ã¶lÃ¼mÃ¼ vakasÄ±' ifadesini kullandÄ±.Â

SÄ±rbistan'da kayÄ±tlara geÃ§en ilk resmi koronavirÃ¼s vakasÄ±nÄ±n tarihi 6 Mart 2020 olarak biliniyor. 7 milyon nÃ¼fusa sahip Ã¼lkede bugÃ¼ne kadar 4 bin 351 Kovid-19 Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸti.Â

Ã‡in'de ilk vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ AralÄ±k 2019 tarihinden beri koronavirÃ¼s 210'dan fazla Ã¼lkeye yayÄ±ldÄ±.

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