Koronavirüse yakalanan Trump için büyük tehlike! "Yüksek risk grubunda"

Dünya bu sabah ABD'den gelen haberle sarsıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump koronavirüs kaptı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu.

Tedaviye de hemen başlanıldığını duyuran Trump'ın danışmanı da koronavirüs olmuştu.

Trump'ın koronavirüse yakalanması akıllara hemen salgını hafife alan sözlerini getirdi.

Trump geçtiğimiz gün başkanlık yarışındaki rakibi Biden'la çıktığı canlı yayındaki tartışmada koronavirüsle ilgili sorulara 35-40 bin kişilik mitingler yapıyoruz ve hiç sorun çıkmıyor diyerek cevap vermiş, sürekli maske takan rakibi Biden'ı eleştirmiş ve dalga geçmişti.

Trump'ın kalabalık topluluklara girerken maske takmadığı görülüyor, bu durum da eleştirilere sebep oluyordu.

CNN Türk yayınına bağlanan CNN International muhabiri Robyn Curnow, ABD Başkanı Trump'ın durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Curnow, Trump'ın en az 10 gün süreyle karantinaya gireceğini ve bunun da bir takım siyasi sonuçları olacağının altını çizdi. ABD'de başkanlık seçimlerine 1 ay kaldı.

Trump'ın seçim kampanyası önümüzdeki iki hafta aktif olamayacak, mitinglere katılamayacak. Bunun başkanlık yarışını nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

Curnow'un aktardığına göre Trump'ın yakınında çalışan birçok özel danışmanı da maske takmadığı ve virüse yakalanma riski taşıdığı Beyaz Saray'da şu anda en çok konuşulan konular arasında.

Curnow bu durumun Trump'ın salgına yaklaşımını değiştirir mi sorusuna da herkes başkanın virüsle rulet oynuyordu, şimdi ise başkanlık yarışının bu durumdan etkileneceğini düşünüyor yorumunu yaptı.

TRUMP YÜKSEK RİSKLİ GRUPTA

Trump'ın etrafında çok sayıda sağlık görevlisi bulunsa ve durumu yakında takip edilse bile ortada oldukça büyük bir sıkıntı da var.

Curnow'un aktardığına göre Donald Trump koronavirüste yüksek riskli olarak adlandırılan gruba dahil. Trump'ın kilosu doktorlara göre çok fazla ve obezitesi var. 74 yaşındaki Trump'ın kalp sıkıntıları ve yüksek tansiyon problemi olduğu biliniyor.

Doktorlar bu durumda Trump'ın durumunu çok yakından takip etmeye devam edecekler.