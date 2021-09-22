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Koronavirüse 'lama'lı çözüm

#Koronavirüs#COVID-19#Lama
Koronavirüse lamalı çözüm

Bilim insanları lamaların ürettiği küçük antikorların Covid-19 ile mücadelede yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar virüsle savaşan proteinlerin enfekte olan kişilere burun spreyi şeklinde verilmesini planlıyor

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Oxfordshire'daki Rosalind Franklin Enstitüsü'ndeki akademisyenler, lamalar ve develer tarafından üretilen daha küçük bir antikor türü olan nano cisimlerin, Kovid 19'a neden olan koronavirüs türünü etkisiz hale getirebileceğini keşfetti. Nano cisimlerin kısa zincirleri, enfekte hayvanlara verildiğinde hastalık belirtilerini önemli ölçüde azalttı. Bilim adamları, laboratuvarda kolayca seri üretilebilen nano cisimlerin insan antikorlarına daha ucuz ve daha kolay bir alternatif sunabileceğini söylüyor.

EN ETKİLİ NÖTRALİZE EDİCİ

İngiltere Halk Sağlığı Ulusal Enfeksiyon Servisi müdür yardımcısı Profesör Miles Carroll, araştırmanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek,

"Bunlar şimdiye kadar test ettiğimiz en etkili Sars-CoV-2 nötralize edici ajanlar arasında. Nano cisimlerin benzersiz yapısının ve gücünün, koronavirüsün hem önlenmesi hem de tedavi edilmesine katkıda bulunduğuna inanıyoruz ve bu çalışmayı klinik çalışmalara dönüştürmek için dört gözle bekliyoruz." dedi.

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ÜRETİMLERİ ÇOK DAHA UCUZ VE ENJEKSİYON YERİNE SPREY OLARAK KULLANILABİLİYOR

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Rosalind Franklin Enstitüsü'nde protein üretimi başkanı ve araştırmanın baş yazarı Profesör Ray Owens çalışmanın en dikkat çekici noktasına değinerek, "Nanobodilerin insan antikorlarına göre bir takım avantajları var. Üretimleri daha ucuz ve bir burun spreyi yoluyla doğrudan hava yollarına iletilebilirler, bu nedenle enjeksiyona ihtiyaç duymadan evde uygulanabilir." açıklamasında bulundu.

VARYANTLARDA DA ETKİLİ

Bilim adamları, Nature Communication dergisinde yayınlanan çalışmada nano gövdeleri oluşturmak için "Fifi" adlı bir lama kullandılar.Lamaya koronavirüsün dışında bulunan başak proteininin bir kısmını enjekte edildi. Enjeksiyon Fifi'yi hasta etmese de virüse karşı nanokorlar üreterek bağışıklık sistemini savaşması için tetikledi. Araştırmacılar, Fifi'den alınan küçük bir kan örneği ile Kovid virüsüne bağlanabilen dört nano gövdeyi saflaştırmayı başardı. Proteinler daha sonra virüse bağlanma yeteneklerini artırmak için "zincirler" halinde birleştirildi ve laboratuvarda üretildi.

Nanobody zincirlerinden üçü, hem Kovid-19 virüsünün orijinal varyantlarını hem de Alpha varyantını etkisiz hale getirmeyi başardı. Testler, dördüncü bir nanobody zincirinin de Beta varyantını nötralize edebildiğini gösterdi.

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BULAŞTIRMA ORANI DA DÜŞTÜ

Zincirlerinden biri enfekte hamsterlara verildiğinde, hayvanlar virüsle hem daha iyi savaşabildiler hem de tedavi edilenler tedavi edilmeyenlere göre yedi gün sonra 'çok daha az' kilo kaybettiler. Tedaviyi alan hamsterlerin akciğerlerinde ve solunum yollarında yedi gün sonra tedavi edilmeyen hamsterlara göre daha düşük viral yük vardı, yani başkalarına bulaştırma olasılıkları daha düşüktü.

PAHA BİÇİLMEZ BİR TEDAVİ TÜRÜ İÇİN İLK ADIM

Araştırmacılar, sonuçların pandemi devam ederken paha biçilemez bir tedavi türü geliştirmeye yönelik ilk adım olduğunu söylüyor.

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#Koronavirüs#COVID-19#Lama