Koronavirüse karşı ilaç geliştirdiklerini iddia etmişlerdi! Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.



SITMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ ARTEMISIA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ



Kovid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.



Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.



Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'nün ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.