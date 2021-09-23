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Koronavirüse karşı iksir icat ettiğini açıklamıştı... Büyücünün hazin sonu!

#Koronavirüs#İksir#Eliyantha White
Koronavirüse karşı iksir icat ettiğini açıklamıştı... Büyücünün hazin sonu

Sri Lanka'da insanları Covid virüsünden koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden Eliyantha White(48) isimli Hindu büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ülkede spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti. Eliyantha White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; 48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda Covid'e yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İKSİRİ ÖVEN ESKİ SAĞLIK BAKANI YOĞUN BAKIMDA YATMIŞTI

Pandemiye çare olacağını iddia ettiği "iksiri", Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü.

Pavithra Wanniarachchi, daha sonra Covid nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı.

White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu.

Ünlü Hindu büyücü için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti" dedi.

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Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti.

Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla kişi Covid'e yakalandı, 12 bin kişi de yaşamını yitirdi.

Ancak sağlık uzmanları, virüse bağlı ölümlerin bundan iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor.

BAŞBAKAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti.

White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti.

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#Koronavirüs#İksir#Eliyantha White