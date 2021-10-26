Alışılmışın çok dışında bir ilaç: Koronavirüse karşı akrep zehri

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Akrep zehirleri, şimdiye kadar dünya çapında bir çok geleneksel ilaçda kullanılmıştır. Hepsi içeriğinde çoğu güçlü nörotoksin olan ve potansiyel olarak ölümcül olan peptitler içerir. Ancak aynı zamanda güçlü antibakteriyel ve antiviral niteliklere sahiptirler ve bunun hayvanı enfeksiyonlardan koruduğu düşünülmektedir.

Tam bu noktada bilim insanları da yeni anti-koronavirüs ilaçları tasarlamak için peptitlerin iyi bir başlangıç ​​noktası olacağını düşündü.



Aberdeen Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Dr Wael Houssen ve Fakülte Zooloji Bölümü'nde Moleküler Toksinoloji ve Fizyoloji Profesörü olan Mohamed Abdel-Rahman tarafından yönetilen araştırma için akrepler Mısır çölünden toplandı ve doğal ortamlarına geri bırakılmadan önce zehirleri sağıldı.

SIRADIŞI YENİ BİR İLAÇ ÇIKABİLİR

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Dr Houssen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yeni ilaçların kaynağı olarak akrep zehirlerinin incelenmesi heyecan verici ve üretken bir gelişme. Bu zehirlerin son derece güçlü biyoaktif peptitler içerdiğini zaten gördük ve keşfedilmeyi bekleyen daha birçok şeyin olduğuna inanıyoruz." dedi.

Profesör Abdel-Rahman ise “Mısır'da dünyanın en zehirlisi dahil birçok akrep türü yaygın. Zehirlerin hepsi henüz tam olarak incelenmedi ve alışılmışın dışında, sıradışı bir yeni ilaç kaynağı olabilir” ifadelerini kullandı.