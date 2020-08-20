Koronavirüs zayıflıyor mu

Bild Gazetesi’ne konuşan Essen Üniversitesi Viroloji Kliniği Başkanı Prof. Ulf Dittmer, koronavirüsün zayıflama sürecine girdiğini söyledi ve şöyle dedi: “Virüsün zayıflamaya başladığı yönünde gerçekten belirtiler var. Virüs süreç içinde değişime uğrayarak, bir süre sonra sadece soğuk algınlığı veya nezle etkisi yapacak.” Virüsün zayıflama sürecine girdiği konusunda, ikinci dalganın yaşandığı birçok ülkede ölüm vakalarının önemli ölçüde azaldığını örnek gösteren Dittmer, “Korona hastalarının belirtilerinde tat alma veya koku alma bozukluklarına daha sık rastlanıyor. Bu belirtiler birinci sırada geliyor. Böyle bir belirti bile hastalığın seyrinin zayıflamasıyla ilintili. Böyle bir değişim virüsün mutasyona uğramasıyla mümkün” dedi.