Koronavirüs vakaları Balkanlar'da da artıyor

Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ve 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın komşularından Slovenya'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25'e yükseldi. Ulusal Toplum Sağlığı Enstitüsü Müdürü Nina Pirnat, ülkede henüz bir salgın olmadığını belirterek, alınan önlemlerle olası bir salgının önlenebileceğini söyledi.

İtalya'nın bir diğer komşusu Hırvatistan'daki vaka sayısı da 13'e çıktı. İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, 1000 kişi üzerinde katılımcının bulunacağı organizasyonların iptal edilmesi çağrısında bulunarak, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye geleceklerin 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

Dün ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği Arnavutluk'ta ise vaka sayısı 2'den 6'ya yükseldi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Arnavutluk genelindeki tüm okullar 23 Mart'a kadar kapatıldı. Ayrıca ikinci bir emre kadar ülke dışına ilaç ve sağlık malzemelerinin satışı da yasaklandı.

Bir diğer bölge ülkesi Bosna Hersek'te de tespit edilen vaka sayısı 5'e çıktı. Zenica-Doboj Kantonu Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs tespit edilen kişinin bir süre önce ailesiyle İtalya'ya seyahat ettiği belirtilirken, bu kişiyle yakın olanların da bir süre gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Sırbistan Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla belli tedbirler aldıklarını, gerek duyulması halinde İtalya ve İsviçre'nin bazı bölgeleri ile Güney Kore, Çin ve İran'dan ülkeye girişlerin tamamen yasaklanabileceğini açıkladı.

Öte yandan Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı da 7'ye yükselirken, yetkililer yüksek katılımlı toplu organizasyonların düzenlenmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bu arada, bölge ülkeleri Kosova ve Karadağ'da henüz Kovid-19 vakası görülmedi.

Daha önce Bulgaristan'da 4, Romanya'da 17, Yunanistan'da ise 84 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.