Koronavirüs son dakika haberi: Avrupa'da kritik rakamlar! Üst üste rekorlar geldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 41 bin 622 artışla 999 bin 43'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 210'a ulaştığı ülkede, son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 10 bin 166 kişiden 1627'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 14,3'e ulaştı.

İSPANYA'DA KOVİD-19 VAKALARINDA REKOR ARTIŞ



Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 5 bin 295 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 20 bin 986 artışla 1 milyon 26 bin 281 olarak güncelledi.

Avrupa Birliği içinde İspanya, Kovid-19'da vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk ülke konumunda bulunuyor.

İspanya'da ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 155 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 570 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 34 bin 521'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 21 binden fazlası yaşlı bakımevlerinde kaydedildi.

Bu arada yerel yönetimlerle koordinasyonlu hareket etmeye özen gösteren sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'daki vaka artış hızını durdurmak için salgının en fazla görüldüğü yerlerde gece sokağa çıkma yasağı getirilmesi, bar, restoran ve mağazaların en geç saat 22.00'da kapatılmasını öneriyor.

Diğer yandan hükümet, halka da "zaruret gerektiren durumlar olmadıkça evden dışarı çıkılmaması" tavsiyesinde bulunuyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 270 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Portekiz'de son dönemde sürekli artış gösteren günlük vaka sayılarının ilk defa 3 binin üzerine çıkması dikkati çekti.

Vaka artışlarına karşı ek önlemler alan sol hükümet, salgının yoğun görüldüğü kuzeydeki Felguerias, Lousada ve Paços de Ferreira kentlerinde serbest dolaşıma kısıtlama getirerek dini tatilin olduğu 30 Ekim-3 Kasım arasında birçok yerde kentler arası ulaşımı yasakladı.

Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 245 olurken, vaka sayısı da 109 bin 541'e ulaştı.

YUNANİSTAN'DA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 882 yeni tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 90 hastanın entübe durumda olduğu belirtildi.



Diğer yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, ülkede salgının ikinci dalgasına karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Atina ve Selanik başta olmak üzere ülkede vakaların yoğun olduğu bölgelerde saat 00.30'dan 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirileceğini belirten Miçotakis, söz konusu uygulamanın salgın yayılımının yoğun olduğu kentleri kapsayacağını kaydetti.

Miçotakis, tüm ülkede halihazırda kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kapsamına açık alanların da dahil edileceğinin altını çizerek yeni tedbirlerin cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren uygulanacağını dile getirdi.

AB'DEN 3 ÜLKEYE DAHA SEYAHAT KISITLAMASI

AB Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesini güncelledi.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında tamamen kapatılan dış sınırlar, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.

Söz konusu ülkeler dışında yer alan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Daha önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Kanada, Gürcistan ve Tunus'a da AB'nin sınırları kapatılacak.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.

Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, "tavsiye" niteliği taşıyor.

Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 21 BİN 242 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 810 bin 467ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 189 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 810 bin 467ye, toplam can kaybı ise 44 bin 347ye ulaştı.