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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 01:20 | Son Güncelleme:

Koronavirüs şimdi de kedilere bulaşmaya başladı!

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Koronavirüs şimdi de kedilere bulaşmaya başladı!
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Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.

Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.

Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.

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