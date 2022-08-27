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Koronavirüs sandığı hastalığını öğrenince şoke oldu... Toz yoluyla bulaşıyor, ölümcül olabilir!

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#Mantar#Vadi Humması#Koronavirüs
Koronavirüs sandığı hastalığını öğrenince şoke oldu... Toz yoluyla bulaşıyor, ölümcül olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 17:29

40 yaşındaki ABD'li adam koronavirüs sandığı hastalığının bir türlü geçmemesi üzerine gittiği hastanede vadi humması teşhisi aldı. Akciğerine yayılan mantar nedeni ile uzun bir süre tedavi gören ve artık ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalan adam insanları hastalık konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Peki vadi humması hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İşte dikkat çeken detaylar...

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Jose Leon isimli adam Mart ayı başlarında grip benzeri semptomlar yaşamaya başladığında koronavirüse yakalandığını düşündü.

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Bir fabrikada makine operatörü olarak çalışan adam neredeyse her gün egzersiz yapıyordu. Bir gün spor salonunda nefessiz kaldı. Ateşi olduğunu fark eden Jose soğuk terler dökmeye başladı ve kendini hastanede buldu.

Koronavirüs sandığı hastalığını öğrenince şoke oldu... Toz yoluyla bulaşıyor, ölümcül olabilir

Kovid aşıları tam olan adam gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı, sonuç negatifti ancakdoktorlar bile bunun koronavirüs olduğunu düşündü ve adama bir kaç ilaç vererek evine gönderdiler.

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VALLEY FEVER TEŞHİSİ ALDI

5 çocuğunun annesi olan 39 yaşındaki eşi Carmen kocasını hiç böyle görmediğini belirterek, "Günlerce yataktan çıkamadı. Yürümek istemiyordu, yemek yiyemiyordu ve çok hızlı bir şekilde kilo veriyordu, gerçekten korkutucuydu." dedi.

Evde durumu giderek daha kötüye giden adam tekrardan acil servise götürüldü. Burada çekilen akciğer filminde görülen hasar sonucu bazı testlerin yapıldığı adam Valley Fever (Vadi humması) hastalığı teşhisi aldı.

Koronavirüs sandığı hastalığını öğrenince şoke oldu... Toz yoluyla bulaşıyor, ölümcül olabilir

VALLEY FEVER (VADİ HUMMASI) NEDİR?

Vadi humması akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren mantarın neden olduğu bir enfeksiyon. Soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan hastalık bağışıklığı düşük insanlarda ölümcül olabilir.

Toprakta bulunan Coccidioides mantarının sporlarının solunmasından kaynaklanan enfeksiyon 10 hastadan birinde kalıcı akciğer hasarı bırakabilir.

Hastalığa neden olan mantardaki sporların toz yolu ile havaya karışması nedeni ile vadi humması çöl bölgelerinde daha sık görülür. Hastalığa bir kez yakalanan kişi bağışıklık geliştirdiği için ikinci kez hasta olmaz. Hastalık bulaşıcı değildir, insandan insana geçmez.

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MANTAR CİĞERLERİNE YAYILDI, YAKLAŞIK 22 KİLO VERDİ

Çekilen filmde ciğerleri tamamen bembeyaz görünen Jose, kendine konan teşhise inanamadığını belirterek "Şok oldum. Bu süreçte yaklaşık 22 kilo verdim " dedi.

Hastalığın teşhisini geç aldığı için mantar ciğerlerine yayılan adam hastanede tedavi altına alındı ve mantar önleyici güçlü ilaçlar aldı.

Koronavirüs sandığı hastalığını öğrenince şoke oldu... Toz yoluyla bulaşıyor, ölümcül olabilir

Hastalıktan önce ve sonra

ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANMAK ZORUNDA

Taburcu edildikten sonra evine gönderilen Jose, şimdilerde normal bir hayattan çok uzakta. Ömür boyunca kullanacağı ilaçlara mahkum olan ve 2023 yılına kadar işe geri dönemeyecek olan adam "Her gün griple uyanıyormuşum gibi hissediyorum. Sürekli kabızlık çekiyorum, tat ve koku duyularım değişti" dedi.

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İnsanların hastalık hakkında daha bilinçli olması için çağrıda bulunan talihsiz adam, "İnsanların bu hastalık hakkında bilgi sahibi olması ve test yaptırması gerekiyor. Erken teşhis önemli, çünkü mantar giderek büyüyor" dedi.

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanına göre, Kaliforniya'da bildirilen vakalarının sayısı son yıllarda büyük ölçüde arttı ve 2014'ten 2018 yılına kadar üç katına çıktı.

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#Mantar#Vadi Humması#Koronavirüs

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