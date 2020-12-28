Koronavirüs salgınını haber yaptı, hapis cezasına çarptırıldı

Zhang Zhan, “meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan” suçlu bulundu.37 yaşındaki eski Avukat Zhang Zhan, Mayıs ayında gözaltına alındı ​​ve aylardır açlık grevinde. Avukatları sağlığının kötüye gittiğini söylüyor.

Zhang, Wuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşayan tek gazeteci değil.

Dünya’da aktivistler tarafından, Çin’de yetkililerin, hükümetin salgına karşı mücadelesini eleştiren kişileri sıkıştırdığı, kötü muamele ettiği iddiaları sıkça dile getiriliyor.

Çin'li gazeteci Zhang, pazartesi sabahı avukatlarıyla birlikte Şangay mahkemesine geldi.

İddianameye göre, 2020 Şubat ayında Wuhan’a gitmişti. Canlı yayınları ve anonsları şubat ayında sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak ve kısa sürede Çinli yetkililerin dikkatini çekti.

Çin İnsan Hakları Savunucuları Örgütüne göre Çin'li gazeteci 14 Mayıs'ta Wuhan'da kayboldu. Bir gün sonra, polis tarafından 640 km uzaktaki Şanghay'da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kasım ayı başlarında ise iddianame tamamladı. İddianameye göre Zang'ın, "WeChat, Twitter ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla metin, video ve diğer medya yoluyla yanlış bilgiler" gönderdiği iddia ediliyor.

Ayrıca, yabancı medya kuruluşlarıyla röportajları kabul etmek ve Wuhan'daki virüs hakkında "kötü niyetle yayın yapmak" ile suçlanıyor.

Dört ila beş yıl hapis cezası talep edildi.

AÇLIK GREVİ

Tutuklanmasını protesto etmek için Bayan Zhang, açlık grevine başladı ve sağlık durumunun çok kötü olduğu söyleniyor.

Avukatlarından biri yaptığı açıklamada, aralık ayı başlarında onu ziyaret ettiğinde kendisinin beslenme tüpüyle zorla beslendiğini ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi ve mide ağrısı çektiğini söyledi.

Avukat Zhang Keke, "Günde 24 saat kısıtlanmış, tuvalete gitmek için yardıma ihtiyacı var ve uykusunda aniden fırlıyor, kabuslar görüyor," dedi. "Her gün bir eziyetmiş gibi, psikolojik olarak bitkin hissediyor." diye ekledi.

Avukat, Zhang'ın sağlık durumu nedeniyle duruşmanın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Bu olay Zhang'ın Çinli yetkililerle başını ilk kez belaya sokması değil. Çin İnsan Hakları Savunucuları Örgütüne göre, Eylül 2019'da Şanghay'da sorgulandı ve Hong Kong'daki aktivistlere destek verdiği için gözaltına alındı.



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