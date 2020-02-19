Koronavirüs salgınında ölü sayısı 2012’ye yükseldi

Çin medyası binlerce emekli askerin, virüse karşı mücadele kapsamında birçok yerde görevlendirildiklerini; bunlar arasında emekli pilotların da bulunduğunu duyurdu.

Rusya da salgına karşı Çinli vatandaşların ülkeye girişinin engelleneceğini duyurdu. Açıklamada ‘Çin’deki salgın vakasının kötüye gitmesi’ gerekçesi ile bu kararın alındığı vurgulandı.